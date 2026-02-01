Antakya\'da İnşaat Çukuruna Düşen İşçi Yaralandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde inşaat şantiyesindeki çukura düşen işçi yaralandı
Altınçay Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde çalışan ismi öğrenilemeyen işçi, asansör yapılması için açılan çukura düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çukurdan çıkarılan yaralı işçi, sağlık personelince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
