Antalya bulvarı manzaralı yola seyir terası - Son Dakika

Yapımı devam eden Varsak- Masa Dağı yolunda incelemelerde bulunan Başkan Hakan Tütüncü, "On binlerce kamyon hafriyat kullanarak ve adeta iğne ile kuyu kazarak önemli bir yol projesini gerçekleştiriyoruz" dedi. Tütüncü, yolun şehir merkezinin görüldüğü alanına da seyir terası yapacaklarını söyledi.

Varsak bölgesini, Masa Dağı güzergahından Antalya Bulvarı'na bağlayacak olan yolun; doğu ve batı bölümlerini açabilmek için iş makineleriyle büyük kayaçlar kırılırken, derin vadiler de hafriyatla dolduruluyor. Fen işleri ekipleri, bulvarın Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki doğu yakasının yapımının önündeki kaya duvarı ve vadi engelini aşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kayaları kırarak yolu yamaçtan aşağıya indiren fen işleri ekipleri, yol güzergahındaki vadi engelini de hafriyat ile aşıyor. Vadi tabanının yol seviyesine getirilebilmesi için binlerce kamyon hafriyat kullanılıyor.

"Yeni yollar Kepez'e değer kazandırıyor"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Varsak- Masa Dağı yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Vadi tabanını hafriyatla doldurulması çalışmasını bir süre izleyen Başkan Tütüncü, yolun yapımı hakkında bürokratlarından bilgi aldı. Bu zamana kadar 1000 kilometreden fazla yol acıktıklarını belirten Tütüncü, "Varsak bölgesini, Masa Dağı'na buradan da Antalya Bulvarı'na bağlayan bir yol inşa ediyoruz. Varsak ile Masa Dağı arasında doğrudan ulaşımın sağlanabildiği bir yol yoktu. Mahallelerin, evlerin, kimi zaman tarlaların, bahçelerin ve taşlık alanların arasında geçen daracık yollardan Varsak ile Masa Dağı arasında ulaşım sağlanabiliyordu. Bu problemi ortadan kaldırmak için önemli bir proje geliştirdik. On binlerce kamyonluk hafriyat kullanarak adeta iğne ile kuyu kazar gibi çok önemli bir yol projesini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Masa Dağı'na yeşil dokulu bulvar

Hakan Tütüncü, dolgu çalışması sonucu oluşan yol harici alanlara seyir terası yapacakları bilgisini paylaşarak, "Varsak- Masa Dağı yolunun şehir merkezinin kuş bakışı görülebildiği alanına güzel seyir terası yapacağız. Yol çalışmasıyla trafiği rahatlatırken, oluşturacağımız güzel yeşil dokuyla da hemşehrilerimizin gündüz ya da akşam saatlerinde ve gün batımında Antalya'nın eşsiz manzarasının güzelliğini seyredebilecekleri yaşam alanları üretiyoruz" ifadesini kullandı.

Bu yıl içerisinde yapımı tamamlanması planlanan Varsak-Masa Dağı yolu, şehrin iki yakası arasındaki bulvarı bağlayacak. Şehir içi ulaşımının rahatlamasına katkı sağlayacak olan uzunluğu 3 bin metre, genişliği 20 metre olan yol, Masa Dağı üzerinden batıdaki Antalya Bulvarı ile doğudaki Süleyman Demirel Bulvarı arasında ulaşım imkanı sağlayacak. - ANTALYA