Antalya Büyükşehir'de 'yetki' krizi (3) - Son Dakika

Antalya Büyükşehir'de 'yetki' krizi (3)

14.11.2020 19:49
Antalya Büyükşehir'de 'yetki' krizi (3), System.String[]

ÖZDEMİR: KARAR TEBLİĞ EDİLDİAntalya Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi ve Encümen Üyesi Avukat Büşra Özdemir, 23 Kasım'da göreve başlaması için kararın kendisine tebliğ edildiğini açıkladı.

ÖZDEMİR: KARAR TEBLİĞ EDİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi ve Encümen Üyesi Avukat Büşra Özdemir, 23 Kasım'da göreve başlaması için kararın kendisine tebliğ edildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Dün tarafıma tebliğ edilen karar gereği 23.11.2020 tarihinden itibaren Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in göreve başladığı tarihe kadar geçecek olan sürede Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilmiş bulunuyorum. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek; bu makamın asıl sahibi ve vekil tayin etme yetkisine haiz yegane isimdir. Dün almış olduğu kararla yasanın kendisine verdiği hakkı kullanmış ve başkanlığa vekalet eden meclis üyesini değiştirmiş bulunmaktadır. Şahsım ve 13 Kasım itibari ile vekil tayin edilen Sayın Oktay Başaran, bu ilin seçilmiş Büyükşehir Meclis Üyeleri olarak daha önce de defalarca icra ettiğimiz başkanlık görevini yapmaya ehil bulunmaktayız. Başkanımız belediye binasından içeri adım atmadığı sürece verdiği vekaleti değiştiremezmiş gibi yaratılmaya çalışılan algı ile kamuoyu yanıltılmaya çalışılmaktadır ancak Tıp Fakültesi Sağlık Kurulu raporu ile karar verme ve muhakeme yeteneği yerinde olup, vekalet verebilir durumdadır. Hatta yasal olarak göreve başlamasına engel bir durum dahi bulunmamakla birlikte şu an için fizik tedavisi ve rehabilitasyon süreci devam etmektedir. Mevzuatımız göreve başlama konusunda iddia edildiği gibi bir şekil şartı koymamaktadır. İddia eden iddiasını ispatla yükümlüdür. Yetkilendirmenin sahte olduğu iddiasında olanlar için yargı yoluna başvurmak hakkına saygı duymakla beraber, Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in hür iradesi ile almış olduğu ve tarafıma tebliğ edilen karar gereği 23.11.2020 tarihinden itibaren görevimin başında olacağımı ve Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in sağlıkla görevinin başına döneceği ya da başka bir vekil tayin edeceği güne kadar makamın asıl sahibi olan Başkanımızın talimatlarına uygun olarak başkan vekilliği görevimi ifa edeceğimi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."


Antalya Büyükşehir'de 'yetki' krizi (3)
Antalya Büyükşehir'de 'yetki' krizi (3)

Cumhuriyet Halk Partisi, Antalya, Tebliğ, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir'de 'yetki' krizi (3) - Son Dakika


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