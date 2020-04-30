Antalya'da 2.5 dönümdeki domates fidelerini bir gecede kökünden kesip telef ettiler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 2.5 dönümdeki domates fidelerini bir gecede kökünden kesip telef ettiler - Son Dakika

Antalya'da 2.5 dönümdeki domates fidelerini bir gecede kökünden kesip telef ettiler

10 dakika önce

Antalya'da 2.5 dönümdeki domates fidelerini bir gecede kökünden kesip telef ettiler Kimliği belirsiz şahıslar çiftçiyi 100 bin TL zarara uğrattı Antalya'nın Alanya ilçesinde bir çiftçiye ait domates ekili 2.

Antalya'da 2.5 dönümdeki domates fidelerini bir gecede kökünden kesip telef ettiler

Kimliği belirsiz şahıslar çiftçiyi 100 bin TL zarara uğrattı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir çiftçiye ait domates ekili 2.5 dönümlük seradaki fideler kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir gecede kökünden kesildi. Yaklaşık 100 bin TL zararı olduğu belirten üretici, jandarmaya suç duyurusunda bulundu.

Olay, dün gece saatlerinde Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi'ndeki üretici Necati Yaman'a ait serada meydana geldi. Sabah saatlerinde sulama yapmak için kiraladığı 2.5 dönüm üzerinde domates dikili olan seraya gelen Yaman, gördüğü manzara karşında şok oldu. Hasat dönemine az bir süre kalan domates fideleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildiği anlaşıldı. Yaklaşık 100 bin TL zarar olduğunu belirten Yaman, jandarmaya suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Antalya'da 2.5 dönümdeki domates fidelerini bir gecede kökünden kesip telef ettiler

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 02:24 Kaynak: İHA

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