Antalya'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Oba Mahallesi Dadaşlar Caddesi'ndeki bir butiğin önüne 26 Ağustos'ta motosikletle gelen maskeli 2 kişinin, Ömer Taşdelen ve Engin Demir'i silahla yaralaması üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli F.Ç'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Y.T. ile motosikleti kullanan A.M'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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