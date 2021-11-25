Antalya'da "25 Kasım Kadın Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü" korteji düzenlendi - Son Dakika

Antalya'da Muratpaşa Belediyesince "25 Kasım Kadın Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü" farkındalık oluşturmak amacıyla kortej düzenlendi.

"Kadına Değil Şiddete El Kaldırın" mesajıyla Al Yazmalı Anıtı önünde bir araya gelen motosiklet, bisiklet, off-road kulüpleri ve vatandaşlar, anıta bu yıl öldürülen kadın sayısınca siyah kurdele bağladı.

Etkinlikte, hayatını kaybeden kadınlar için saygı duruşunda bulunmasının ardından hayatını kaybeden 467 kadının adını yazılı olduğu anıta mum dikildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal etkinlikte yaptığı konuşmada, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nün Türkiye için bir yas günü olduğunu belirtti.

Uysal, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ifade ederek, "Yaşamını şiddete maruz kalarak kaybetmiş bütün kadınların anısı önünde eğiliyoruz." dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele için oluşturulan Alyazma grubunun üyesi Çiğdem Aksakal da, karşılaştığı ve tanık olduğu şiddeti anlattı.

Konuşmaların ardından, siyah balonla süslenen bisiklet, motor ve otomobil korteji Antalya turu gerçekleştirdi.

Kortej, Atatürk Kent Meydanı'nda sona erdi