Antalya'da 3'üncü kattan düşen üniversite öğrencisi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da 3'üncü kattan düşen üniversite öğrencisi öldü - Son Dakika

Antalya'da 3'üncü kattan düşen üniversite öğrencisi öldü

6 saat önce

Antalya'nın Demre ilçesinde 3'üncü kattan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Antalya'da 3'üncü kattan düşen üniversite öğrencisi öldü, System.String[]

Antalya'nın Demre ilçesinde 3'üncü kattan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Akdeniz Üniversitesi Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği Bölümü öğrencisi Gonca Kabakcıoğlu (40), henüz belirlenemeyen nedenle 3'üncü kattaki evinin balkonundan zemine düştü.

Kabakcıoğlu, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Demre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Kabakcıoğlu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürülen Kabakcıoğlu'nun ikinci üniversite eğitimi için Demre'ye geldiği öğrenildi.

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Demre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:14 Kaynak: AA
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