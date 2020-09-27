Antalya'da 42 zeytin ağacı inşaat çalışması için katledildi - Son Dakika

Antalya'da 42 zeytin ağacı inşaat çalışması için katledildi

Bir inşaatın sınırı içinde kalan meyveleri hasada gelmiş 50 yıllık 42 zeytin ağacı iş makinesiyle söküldü

Arazinin sahibi Fatma Yavuz:

"Ağaçlarımızı böyle görünce sinir krizleri geçirdim"

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde imar çalışması kapsamında bir inşaatın sınırı içinde kalan bin 500 metrekare arazi içindeki 50 yıllık 42 meyveli zeytin ağacının kepçeyle yıkılması tepkiye neden oldu.

Göçerler Mahallesi 3373 ile 3374. Sokak arasında kalan 60 yaşındaki Fatma Yavuz'un 10 dönümlük arazisinin bir bölümü, imar çalışmaları kapsamında yakındaki bir inşaatın alanına kaydı. İddiaya göre inşaat alanının yer sahibinin oğlu A.D, dün öğle saatlerinde sınırları içinde kalan arazide kepçe ile çalışma yaptı. Yavuz ve yakınlarının evde olmadığı esnada araziye giren A.D, dikili olan 42 zeytin, 2 harnup, 1 dut, 2 nar ve asma ağaçlarını yerinden kökledi. 50 yıllık zeytin ağaçları hem yerinden köklendi hem de parçalandı. Üzerinde hasada gelmiş zeytinlerle yıkılan ağaçları gören Fatma Yavuz ve annesi 95 yaşındaki Hatice Göçeri gözyaşlarını tutamadı. Aile gördükleri manzara karşısında durumu polis ve Kepez Belediyesine bildirerek, tutanak tutturdu. Yıkılan ağaçlarının görüntülemesini yapan aile, konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.

"Başka yere taşırdık"

50 yıllık ağaçlarının habersizce kepçe ile katledilmesine büyük tepki gösteren Fatma Yavuz, "Arazi babamdan kaldı. İmarda arazimizin bir bölümü kaydırılmış. Dün ise bize bilgi vermeden gelmişler dozerle zeytinlerimizi bu hale getirmişler. Her yaz sularım ellerimle, 50 yıldır ben bakıyorum, herkes şahittir. Bu ağaçlar yıkılmamalıydı, bize bir bilgi ya da haber verseler bu ağaçları yerinden kökler, başka yere taşırdık. Bu yapılan doğaya zarar, emeğe zarar. Ağaçlarımızı böyle görünce sinir krizleri geçirdim. Bunu yapan cezasını çeksin" dedi.

"Bize hiçbir bildiri yapılmadı"

Fatma Yavuz'un kızı Gülsüm Yavuz ise dede ve ninesinin emeklerinin kepçe ile katledildiğini söyledi. Kendilerinin evde olmadığı anda hiçbir uyarı ya da bilgilendirme yapılmadan zeytin ağaçlarının yıkıldığını dile getiren Yavuz, "Biz şok olduk gördüğümüz manzara karşısında. Bize söylense ağaçlarımızı başka yere kaldırabilirdik. Kıymetli bir ağaç katledilmiş. Görüntü içler acısı. Yıkılan ağaçlar içinde zeytin, harnup ve dut ağacı da var. Zilliyetimizdeki olan ağaçlar katledilmiş. Hukuki yoldan bize bir bildirim yapılmamıştır. Biz bu ağaçları kökleri ise taşıyabilirdik. Hasada gelmiş meyveli ağaca yapılan bu. Doğaya da büyük bir zarar bu. Gerekli yerlere başvurumuzu yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Çocuk gibi büyüttüm"

Elinde bastonuyla geldiği arazide zeytin ağaçlarının yıkıldığını gören Hatice Göçeri, "Ağaçlarımızı yıkmış atmış. Emeklerimiz gitti. Ellerimin emeği var, tırnaklarımla toprağı çapaladım. Böyle yapacağını bilseydim, gelse 'bize zeytinleri kaldırın dese' ağaçları kökler götürürdüm, böyle yapılmaz. Çocuk gibi besledik bu ağaçları. Sırtımda çocukla, eşekle buraya su taşıdık, sulama yaptık. Böyle olsun istemezdik" diye konuştu.