Antalya'da

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), dünyaca ünlü Alman klasik müzik bestecisi Ludwig van Beethoven'ın 250'nci doğum günü anısına, "9. Senfoni" eserini seslendirecek.
Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sanat sezonu, açılış konseriyle başlayacak.
Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının yorumuyla Beethoven'ın "9. Senfoni"sinin seslendirileceği konser, 5 Ekim saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.
Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Cemi'i Can Deliorman, koroyu şef Mahir Seyrek yönetecek. Gecede soprano Aslı Ayan, mezzosoprano Medine Tuganova, tenor Göksay Yaran ve bas Engin Suna, solist olarak sahne alacak.
Dünyada ilk kez 1824 yılında Viyana'da Karntnerthor Tiyatrosu'nda seslendirilen "9. Senfoni", klasik müzik repertuvarının en iyi eserleri arasında yer alıyor.
Beethoven'ın sağır olduktan sonra bestelediği "9. Senfoni", insan sesinin kullanıldığı ilk senfonik eser olma özelliğini taşıyor.
Fiyatları 15, 35 ve 50 lira arasında değişen konserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebilir.