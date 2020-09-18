Antalya'da bisiklet çalan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde bisiklet çalan zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir marketin önünden iki bisiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayında, kimliği tespit edilen zanlı Hüseyin Y. (64), Manavgat ilçesindeki evinde gözaltına alındı.
Şüphelinin çaldığı bisikletleri sosyal medyadan sattığı belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 20:39 - Kaynak: AA
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