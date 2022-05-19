Antalya'da dünyaca ünlü sahile ölü caretta caretta vurdu - Son Dakika
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Antalya'da dünyaca ünlü sahile ölü caretta caretta vurdu

19.05.2022 00:47

Antalya'da dünyaca ünlü sahile ölü caretta caretta vurdu Meraklılar ne olduğunu anlamak için birbiriyle yarıştıANTALYA Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline ölü caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası vurdu.

Antalya'da dünyaca ünlü sahile ölü caretta caretta vurdu

Meraklılar ne olduğunu anlamak için birbiriyle yarıştı

ANTALYA Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline ölü caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası vurdu. Su içindeki caretta carettaya taş atan çocuklar, çevreye ağır bir koku yayan kaplumbağa ölüsünü kıyıya çıkardı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili varyant altına yüzmeye gelen vatandaşlar, deniz içinde hareketsiz caretta caretta gördü. Dalganın da etkisiyle kıyıya gelen caretta etrafa ağır bir koku yaymaya başladı. Caretta caretta ölüsünü gören çocuklar bölgede yüzmeyi bıraktı. Bazı çocukların carettaya taş attıkları görüldü. İyice kıyıya yanaşa deniz kaplumbağasını iki çocuk tutarak kıyıya çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Belediye ekiplerince kaplumbağa sahilden alınarak uygun bir alana gömüldü.

Falezlerin altından gelen caretta caretta ölüsünü uzun süredir suda olduğunu belirten Hasan Varol, " Kıyıya çıkarıldı ama ağır bir koku olduğu için yeniden suya bırakıldı. Uzun süredir de burada. Korkmuyoruz. Ağır da bir kokusu var, herkes rahatsız oldu.

Antalya'da dünyaca ünlü sahile ölü caretta caretta vurdu
Antalya'da dünyaca ünlü sahile ölü caretta caretta vurdu
Antalya'da dünyaca ünlü sahile ölü caretta caretta vurdu
Antalya'da dünyaca ünlü sahile ölü caretta caretta vurdu
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Kaynak: İHA

Konyaaltı, Antalya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da dünyaca ünlü sahile ölü caretta caretta vurdu - Son Dakika


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