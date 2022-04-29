Eşzamanlı operasyonda 51 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eşzamanlı operasyonda 51 aranan şahıs yakalandı

29.04.2022 18:44
Eşzamanlı operasyonda 51 aranan şahıs yakalandı

Antalya'da asayiş ve diğer suçlardan aranan şahıslara yönelik 112 personelin katılımıyla düzenlenen eşzamanlı operasyonda 51 şüpheli yakalandı.

Antalya'da asayiş ve diğer suçlardan aranan şahıslara yönelik 112 personelin katılımıyla düzenlenen eşzamanlı operasyonda 51 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği personeli farklı suçlardan aranma kaydı bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş ve diğer suçlardan haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik 112 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kasten yaralama, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, cinsel saldırı, tehdit, uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçlarından aranan 51 şahıs yakalandı.

(İHA)

Eşzamanlı operasyonda 51 aranan şahıs yakalandı
Eşzamanlı operasyonda 51 aranan şahıs yakalandı

YORUMLAR
500
Sinop'ta cinsel taciz suçundan aranan şahıs yakalandı Sinop'ta cinsel taciz suçundan aranan şahıs yakalandı Turuncu kategoride aranan 'Reber' kod adlı terörist Hakkari'deki operasyonda etkisiz hale getirildi Turuncu kategoride aranan 'Reber' kod adlı terörist Hakkari'deki operasyonda etkisiz hale getirildi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eşzamanlı operasyonda 51 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
18:12 Galatasaray kayyum tehlikesiyle karşı karşıya
18:11 Kabil'de camiye bombalı saldırı düzenlendi: 50 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
18:00 29 Nisan Cuma günü altının kilogramı 915 bin liraya yükseldi
17:55 Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini konuşuyor
17:51 İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu başladı!
17:48 Bakan Bozdağ Berlin Büyükelçisi'nin Alman Dışişleri'ne çağrılmasına tepki gösterdi: Almanya'nın Türkiye'nin içişlerine karışması haddi değildir
17:33 Burak Elmas istifa etmeyeceğini açıkladı!
17:23 9 yaşındaki çocuk üzerinde oynadığı iskelenin altında kalarak yaşamını yitirdi
17:00 Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor taraftarına söz verdi: Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışı ile kutlayacağız
16:45 Esenyurt'ta kamyonetiyle yangında mahsur kalanları kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 19:08:08. #1.12#
SON DAKİKA: Eşzamanlı operasyonda 51 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement