Antalya'da hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'da hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı

6 saat önce

Antalya'da aralarında suça sürüklenen bir çocuğun da bulunduğu hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı.

Antalya'da hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı, System.String[]

Antalya'da aralarında suça sürüklenen bir çocuğun da bulunduğu hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince son zamanlarda Kepez ilçesinde meydana gelen "işyerinden hırsızlık" ve "elektrikli bisiklet hırsızlığı" olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, "açıktan hırsızlık, güveni kötüye kullanma, kasten yaralama, kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf ve silahlı yağma" suçlarından kaydı bulunan G.Y. isimli şahsın Baraj Mahallesi'nde bulunan adresinde yapılan aramada bir adet tüfek, bir adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör, 12 adet fişek, 5 adet Jel akü bulunarak el konuldu.


Şüpheli G.Y., ikamette bulunan av tüfeğini E.Y. isimli şahsın, kurusıkı tabancayı oğlu U.Ç.'nin M.S.U. ile birlikte eve getirdiğini beyan etti. Av tüfeği haricinde diğer malzemelerin çalıntı olduğu tespit edildi ve şahıslar aralarında suça sürüklenen çocuk S.K. ile birlikte yakalandı.


Yapılan araştırmalarda şüpheli şahısların birlikte hareket ederek; Hüsnü Karakaş Mahallesinde bulunan bir işyerinden yaklaşık 9 bin TL değerinde 5 adet jel akünün çalınması, Baraj Mahallesinde bulunan bir işyerinden kurusıkı tabanca, 5 adet telefon ve 2 adet tablet bilgisayarın çalınması, Güneş Mahallesi'nde bulunan bir apartman bahçesinden 1 adet elektrikli bisikletin çalınması olaylarını gerçekleştirdikleri anlaşıldı. Çalınan malzemelerden 2 adet tablet, 5 adet cep telefonu ve 5 adet jel akü müştekilerine teslim edildi. Ele geçirilen 2 adet silah ise incelenmek üzere Antalya Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildi.


G.Y. isimli şahıs alınan ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden salıverilmiş, haklarında işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden E.Y. Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı, suça sürüklenen çocuk S.K. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince hakkında adli kontrol kararı verildi, U.Ç. ile M.S.U. ise tutuklandı. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:55 Kaynak: İHA
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