Antalya'da istifleme makinesi asansörünün altında kalan kişi öldü - Son Dakika
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Antalya'da istifleme makinesi asansörünün altında kalan kişi öldü

18.05.2022 14:45
Antalya'da istifleme makinesi asansörünün altında kalan kişi öldü

Antalya'da tamir etmeye çalıştığı istifleme makinesinin asansörünün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da tamir etmeye çalıştığı istifleme makinesinin asansörünün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Döşemealtı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tarım kimyasalları ve gübre üreten bir firmanın arızalanan istifleme makinesini tamir etmesi için Kocaeli'den gelen yetkili servis görevlisi Okan Günay, makinenin asansörünün altında kaldı.

İşçilerin ihbarıyla fabrikaya gelen 112 Acil Servis ekipleri, Günay'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Günay'ın cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna götürüldü.

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Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Döşemealtı, Antalya, Tarım, Güncel, Son Dakika

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