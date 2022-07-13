Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı

13.07.2022 10:37
Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalanırken, çok sayıda suç aleti de ele geçirildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalanırken, çok sayıda suç aleti de ele geçirildi.

Kuzdere Mahallesi Karamanlı Caddesi ormanlık alan içerisinde kaçak kazı yapıldığının bilgisi alınması üzerine Kemer İstihbarat, Kemer Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte kazı alanına gidildi. Ekipler, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirdikleri çalışmada B.G., M.İ., İ.E., A.G., R.S., E.B. ve K.U. isimli şahısları kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakaladı. Kazı bölgesinde yapılan aramada; 1 adet dedektör, 2 adet hilti, 1 adet jeneratör, 1 adet akü, 1 adet kürek, 1,5 kilogram patlayıcı madde olduğu değerlendirilen madde, 5 adet matkap bataryası, 2 litre benzin, 10 metre elektrik kablosu, 10 metre halat ele geçirildi.

Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile tahkikata başlandığı bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, JASAT, Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı - Son Dakika
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