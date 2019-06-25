Antalya'da kaçak üretilmiş 54 adet tüfek ele geçirildi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma, kaçak üretilmiş 54 pompalı av tüfeği ele geçirdi.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:48 Kaynak: İHA
'nın Manavgat
ilçesinde jandarma, kaçak üretilmiş 54 pompalı av tüfeği ele geçirdi.
Manavgat İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Konya
'dan ilçeye iki araç içinde kaçak üretilmiş av tüfeği getirileceği bilgisine ulaştı. Sarılar
Mahallesi'nde durdurulan 07 EZS 41 ve 42 ACC 912 araçlar içinde yapılan aramada seri numarası olmayan 54 adet kısa dipçik pompalı av tüfeği ile 7 adet sahte fatura koçanı ele geçirildi. Olayla ilgili İ.T., M.A., K.Ç. ve A.G. gözaltına alındı. Haklarında, "2521 sayılı kanuna muhalefet ve Özel Belgede Sahtecilik" suçlarından işlem yapılan şüpheliler savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - ANTALYA
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