Dehşete düşüren cinayet! Kavga ettiği annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Dehşete düşüren cinayet! Kavga ettiği annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü

08.12.2022 18:47

Antalya'da meydana gelen olayda bir kişi, tartıştığı annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü. Komşuları tarafından yakalanıp polise teslim edilen şüpheli gözaltına alındı. Olayı öğrenip eve gelen baba ise uzun süre gözyaşı döktü.

Antalya'da Y.E.T. (37) ile alışverişten dönen annesi Zübeyda Tıraş (61), henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine Y.E.T., o sırada elma yiyen annesine ekmek bıçağıyla saldırmaya başladı. İkilinin arasında yaşanan arbedede Y.E.T. annesini boğazından bıçakladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay anında tartışma ve bağrışma sesleri duyan komşuları, daireye gelerek kapıyı çaldı. Bir süre sonra kapı açılırken, iddiaya göre Y.E.T'nin elinde kan izlerini gören komşuları, içeri girmek istedi. Panikleyen Y.E.T. kaçmak istediği sırada komşuları tarafından yakalandı, polise haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Zübeyda Tıraş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

BABA YIKILDI

Polisler, ters kelepçeleyip şüpheli Y.E.T.'yi gözaltına alırken, olay anında evde olmayan baba Süleyman Tıraş, eve geldiğinde büyük üzüntü yaşadı. Süleyman Tıraş, yakınları tarafından teskin edilirken, Zübeyda Tıraş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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Muratpaşa, Antalya, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dehşete düşüren cinayet! Kavga ettiği annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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