ANTALYA'DA KARPUZ HASADI BAŞLADI - Son Dakika
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ANTALYA'DA KARPUZ HASADI BAŞLADI

24.04.2022 10:57

ANTALYA'nın Serik ilçesinde seralarda yetiştirilen karpuzların hasadına başlandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde seralarda yetiştirilen karpuzların hasadına başlandı.

Kentte tarımsal üretimin en fazla yapıldığı ilçelerden Serik'te, sezonun ilk karpuzları, aylar öncesinde fidelerinin dikildiği seralarda yetişti. Çiftçiler, seralarında sezonun ilk karpuz hasadını yaptı. Bu ilk hasat ile birlikte Serik haline bugünden itibaren karpuz gelmeye başladı. Şatırlı Mahallesi'nde örtü altı tarım yapan çiftçilerden Ömer Küçüköz, hasadını gerçekleştirdikleri karpuzun kilogramını toptancı halinde 13 liradan satacaklarını söyledi. Küçüköz, Türkiye'nin ilk karpuzunu Antalya Serik'te yetiştirdik. 14 Ocak'ta seralara ekimini gerçekleştirdiğimiz karpuzun hasadını bugün yaptık. Toplam 1.5 dönümlük alana dikim yapmıştık. Havanın soğuk geçmesinden dolayı tonajımız zayıf, verim az ve 15 gün geç hasat yapabildik. Kilosunu 13 liradan tüccara verdik. Fiyatı uygun dedi.

Karpuzu satın alan tüccar Salih Özmen, Sezonun ilk karpuzunu 13 liradan 600 kilo satın aldım. Aldığımız karpuzu Balıkesir'e gönderiyorum diye konuştu. Komisyoncu İbrahim Şahin de Yılın ilk karpuzunu üretici arkadaştan Serikli komisyoncu olarak satın aldık. Balıkesirli tüccar arkadaşımıza sattık dedi.

ANTALYA'DA KARPUZ HASADI BAŞLADI
ANTALYA'DA KARPUZ HASADI BAŞLADI
ANTALYA'DA KARPUZ HASADI BAŞLADI
ANTALYA'DA KARPUZ HASADI BAŞLADI

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Türkiye, Antalya, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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