Kayıp emlakçının cesedi ormanda gömülü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kayıp emlakçının cesedi ormanda gömülü bulundu

23.06.2022 19:13

Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 gündür kayıp olan kişinin cesedi, ormanlık alanda gömülmüş halde bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 gündür kayıp olan kişinin cesedi, ormanlık alanda gömülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, 5 Haziran'da evinden ayrıldıktan sonra kendisine ulaşılamayan emlakçı Ahmet A. (34) için ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu.

Arama çalışması başlatan ve Ahmet A'nın son görüldüğü Büyükhasbahçe Mahallesi'nde çalışmalarını yoğunlaştıran polis, bölgede toprağa gömülmüş ceset tespit etti. Yapılan incelemede cesedin Ahmet A'ya ait olduğu belirlendi.

Ahmet A'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayı öğrenerek bölgeye gelen abla Yasemin A. sinir krizi geçirdi.

YORUMLAR
500
Ormandaki cesedin kayıp emlakçıya ait olduğu değerlendiriliyor Ormandaki cesedin kayıp emlakçıya ait olduğu değerlendiriliyor Telefon sinyaline Kocaeli'de rastlanan kayıp gencin cesedi bulundu Telefon sinyaline Kocaeli'de rastlanan kayıp gencin cesedi bulundu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp emlakçının cesedi ormanda gömülü bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:59 Gaziantep'te bir kişi meydanda üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi
19:52 2 aylık hamile eşini öldüren adamın savunması ortaya çıktı: Bir anlık öfkemle etrafa ateş ettim
19:37 Boşanma aşamasındaki adam, eşine arkadaşlık istediği gönderdiği için kuzenini öldürmüş
18:52 Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti
18:50 Konut kredilerine ilişkin yeni kararlar açıklandı! Evin fiyatına göre bankadan alınacak tutar değişecek
17:55 Hurda toplayan 4 kişi buldukları varilleri dereye döktü: 8 kişi hastanelik oldu
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
16:59 Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 20:04:44. #1.11#
SON DAKİKA: Kayıp emlakçının cesedi ormanda gömülü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement