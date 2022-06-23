Kayıp emlakçının cesedi ormanda gömülü bulundu

Arama çalışması başlatan ve Ahmet A'nın son görüldüğü Büyükhasbahçe Mahallesi'nde çalışmalarını yoğunlaştıran polis, bölgede toprağa gömülmüş ceset tespit etti. Yapılan incelemede cesedin Ahmet A'ya ait olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 5 Haziran'da evinden ayrıldıktan sonra kendisine ulaşılamayan emlakçı Ahmet A. (34) için ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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