Antalya'da mezbahalarda dezenfekte çalışması - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET tesislerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, yaptığı açıklamada, insanların gönül rahatlığıyla et alabilmesi için mezbahalarda dezenfekte işlemi başlattıklarını bildirdi.

ANET Et Entegre Tesisini oda olarak işlettiklerini vurgulayan Yardımcı, "Etin kesiminden nakline her aşamasında hijyene önem veriyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında her türlü tedbiri aldık. İnsan salığı için kırmızı et önemli." dedi.

Etin protein deposu olduğuna işaret eden Yardımcı, aylık bin 500 büyükbaş, 3 bin 500 küçükbaş hayvanın kesildiği mezbahada dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini belirtti.