Antalya'da sahte ve kaçak içki operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki iki restoranda sahte ve kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı.
Adrese düzenlenen operasyonda 5 litre etil alkol ve 9,5 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden R.K. emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest kalırken, R.G. adliyeye sevk edildi.
- Kaynak: AA
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