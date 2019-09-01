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Antalya'da yolcu otobüsü ile tur otobüsü çarpıştı, yaralılar var

14 saat önce

Antalya'da yolcu otobüsü ile tur otobüsü çarpıştı, yaralılar varANTALYA - Antalya'da yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Antalya'da yolcu otobüsü ile tur otobüsü çarpıştı, yaralılar var

ANTALYA - Antalya'da yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza bugün saat 20: 00 sıralarında Antalya- Manavgat D 400 karayolu evrenseki kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakaları henüz belirlenemelen ve Antalya'dan Manavgat istikametine gitmekte olan şehirler arası otobüsün Evrenseki turizm bölgesinden D 400 karayoluna çıkmakta olan tur otobüsüyle çarpıştı.Kazada her ik otobüste çok sayıda kişinin yaralndığı bildirildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ile Antalya Büyükşehir belediyesi Manavgat İtfaiye birimi kurtarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar Manavgat'ta hastanelere sevk edildi.

D-400 Karayolu, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:43 Kaynak: İHA
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