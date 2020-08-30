Antalya Dijital Gösterim Merkezi'nde "Büyük Zafer" gösterildi - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, vatandaşlara Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret etmeleri yönünde çağrıda bulundu.
Yazıcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında İletişim Başkanlığı tarafından milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginlikleri, vizyon projelerini yeni iletişim ve gösterim tekniklerini kullanarak misafirlerin erişimine sunulduğu Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret etti.
Merkez hakkında İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürü Esen Diler'den bilgi alan Yazıcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Ayasofya Cami ve 2023 hedefleri konulu gösterileri izledi.
Tüm vatandaşları merkeze davet eden Yazıcı, "Etkileyici ve duygu dolu gösterimlerin mutlaka tüm vatandaşlarımız tarafından izlenmeli." dedi.
AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Tuba Vural Çokal ve MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan da ziyarette yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 16:05 - Kaynak: AA
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