Antalya-Konya karayolunda kar yağışı yeniden başladı - Son Dakika
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Antalya-Konya karayolunda kar yağışı yeniden başladı

10.03.2022 21:56
Antalya-Konya karayolunda kar yağışı yeniden başladı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı yeniden başladı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı yeniden başladı. Kar kalınlığı 15-20 santimetreye kadar ulaşırken karayolu saat 20.30 itibarıyla tırların geçişine kapatıldı.

Dün başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini yitirdi. Kar yağışı akşam saatlerinde yeniden etkisini arttırdı. Akseki merkezden itibaren başlayan kar yağışı Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren etkili oluyor. Kar yağışı ile birlikte buzlanma nedeni ile güvenlik açısından Akseki-Seydişehir karayolu uzun araçlara kapatıldı. Akseki Bölge trafik ekipleri tarafından uzun araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Ayrıca buzlanma nedeni ile de diğer araçların geçişine zincirli geçişlerine müsaade ediyor.

Kar yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi. - ANTALYA

Antalya-Konya karayolunda kar yağışı yeniden başladı
Antalya-Konya karayolunda kar yağışı yeniden başladı
Antalya-Konya karayolunda kar yağışı yeniden başladı
Antalya-Konya karayolunda kar yağışı yeniden başladı
Antalya-Konya karayolunda kar yağışı yeniden başladı
Antalya-Konya karayolunda kar yağışı yeniden başladı
Antalya-Konya karayolunda kar yağışı yeniden başladı

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Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü KONYA-ANTALYA KARA YOLUNDA ARAÇ GEÇİŞLERİ KISITLANDI KONYA-ANTALYA KARA YOLUNDA ARAÇ GEÇİŞLERİ KISITLANDI

Seydişehir, Antalya, Konya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya-Konya karayolunda kar yağışı yeniden başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya-Konya karayolunda kar yağışı yeniden başladı - Son Dakika
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