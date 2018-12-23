Son Dakika Haberleri: Antalya Konyaaltı Sahilinde Güneş Bereketi

Antalya Konyaaltı Sahilinde Güneş Bereketi

1 saat önce

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava hüküm sürerken Antalya'da yazdan kalma bir gün yaşanıyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava hüküm sürerken Antalya'da yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Kent merkezinde güneşli havayı fırsat bilenler, aralık ayının son haftasına girilirken deniz keyfi yaptı. Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gidenler, kumsalda oturarak güneşlendi. Bazı tatilciler denize girdi, bazıları çocuklarıyla denizde taş sektirdi. Balık tutkunları da mavi sulara oltalarını salladı.

Ayşe Gül Özdemir, ailesiyle birlikte güzel havayı fırsat bilerek Konyaaltı sahiline geldiğini söyledi. Özdemir, Antalya çok güzel. Sahilde oturuyoruz. Güzel havanın tadını çıkarıyoruz diye konuştu. Eşiyle birlikte sahile gelen Bülent Derbıçakoğlu ise deniz suyunun ve havanın çok güzel olduğunu belirterek, Çok büyük bir zenginlik bu dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:05 Kaynak: DHA

Türkiye, Konyaaltı, Antalya, Güncel
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