İREM DERİCİ ALANYA'DA KONSER VERDİ

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Antalya'nın Alanya ilçesinde İrem Derici konser verdi.

Alanya'da hizmet veren bir güzellik merkezinin 1'inci yıl kutlamaları kapsamında İrem Derici sahneye çıktı. Konser öncesi güzellik merkezini ziyaret eden İrem Derici, geçen hafta sosyal medya hesabının ele geçirilmesiyle ilgi sorulan soruyu yanıtladı. Derici, "Çalınan hesabımı kurtardık Allah'a şükür. Kalp krizi geçiriyordum geçen hafta. Bir şeyleri afişe edeceklerini düşündüler ama edemezler çünkü yarım saatte bir temizlik yapıyorum sinsiliklerimi kimse görmesin" dedi. Güzellik merkezi ziyaretinin ardından konser alanına geçen İrem Derici, yaklaşık 3 saat boyunca sevilen şarkıları ile hayranlarına seslendi.