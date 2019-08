Antalya'nın 'jaws'ları dalgıç korumalar eşliğinde besleniyor

Antalya'nın 'jaws'ları dalgıç korumalar eşliğinde besleniyorAntalya Akvaryum'a geçen yıl getirilen ve boyları 1.45 metreden 1.

Antalya'nın 'jaws'ları dalgıç korumalar eşliğinde besleniyor

Antalya Akvaryum'a geçen yıl getirilen ve boyları 1.45 metreden 1.80 metreye kadar çıkan dünyanın en tehlikeli 7 köpekbalığı içinde gösterilen 'kum kaplanı' türü iki köpekbalığı, her gün dalgıçlar tarafından koruyucu ekipmanlar kullanılarak besleniyor. Besleme anları ise turistler tarafından ilgiyle izleniyor.

Antalya'da 10 binin üzerinde deniz canlısının yer aldığı 40 tematik akvaryum ile 131 metrelik uzunluk ve 3 metre genişliğe sahip tünel akvaryumun yanı sıra Kar Dünyası ve Buz Müzesi, Wild Park, Oceanride XD Cinema ile bu yıl 1 milyon ziyaretçi hedeflenen Antalya Akvaryum, iki dişi 'kum kaplanı köpekbalığı'na ev sahipliği yapıyor. En tehlikeli 7 köpekbalığı türü arasında gösterilen ve daha çok Güney Afrika kıyılarında görülen kum kaplanı köpekbalığının ikisi, yaklaşık 15 bin kilometre uzaktaki okyanusta özel izinle yakalandıktan sonra, 6 ay süren özel organizasyonla yaklaşık 1.5 yıl önce Antalya'ya getirildi.

İKİ DALGIÇ KORUMA GÖREVİ YAPIYOR

'Jaws' filmi için tasarlanan köpekbalığının ağız yapısına sahip kum kaplanı köpekbalıkları, bulundukları 5,8 milyon litrelik ana tankta her gün üç dalgıç tarafından özel yöntemlerle besleniyor. Besleme anında, köpekbalıklarının olası saldırısına karşı önlem alınmış durumda. İki dalgıç koruma görevini üslenirken bir dalgıç ise metal çubuğun ucuna bağlanan uskumru veya kalamarı köpekbalıklarına uzatarak besliyor. Köpekbalıklarına bazen de mezgit ve ahtapot veriliyor. İki dalgıç beslenme saatinde hayvanların ağızlarını kapatabilecek ve onlara yön verecek metal çubuklarla her an tetikte bekliyor. Hergün 12.00- 13.00 saatleri arasında beslenen köpekbalıkları ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

DIŞARIDA GÖZCÜLÜK YAPILIYOR

Akvaryum veteriner hekimlerinden Ayşegül Kaya, balıkların sağlığından beslenmesine her şeyiyle ilgili olduklarını belirterek, haftanın belli günlerinde balıkların yapısı ve ağırlıklarına göre beslediklerini söyledi. Ana tank içinde yemleme yapılırken, dışarıdan da bir kişinin mutlaka gözlem yaptığını anlatan Kaya, 'Ekip olarak takip ediliyor ve duruma göre de önlem alınıyor. Örneğin hasta bir balık varsa hayvanın davranışından fark ediliyor ve karantina bölümümüzde tedavisi gerçekleştiriliyor dedi.

BOYLARI 3.5 METREYE AĞIRLIKLARI 200 KİLOYA ÇIKIYOR

En tehlikeli türler arasındaki kum kaplanı köpekbalıklarının ana tank içindeki diğer köpekbalığı türleriyle birlikte yaşadığını dile getiren Kaya, 200 civarında köpekbalığı olduğunu, iki kum kaplanının beslemesinin daha özel ve güvenlik önlemleri içerisinde gerçekleştiğini dile getirdi. Düzenli besleme sayesinde bu iki köpekbalığının diğer balıklara olumsuz etkisi olmadığını da anlatan Kaya, 'İkisi de dişi ve sağlıklı bir şekilde büyüyor. Boyları 1.75-1.80 metreye, ağırlıkları da 60-75 kiloya kadar ulaştı. Bu türlerin boyları 3.5 metreye, kiloları da 200'e kadar çıkabiliyor dedi.

'BİRBİRİMİZE ALIŞTIK'

5.8 milyon litrelik ana tankta beslemeleri yapan dalgıçlar ise kum kaplanı köpekbalıklarını beslerken ilk zamanlarda büyük korku yaşadıklarını, zamanla birbirlerine alıştıklarını söyledi. Dalgıçlar, diğer türlerin aksine, koruyucu araç ve gereçler kullanarak bu iki balığın özel olarak beslendiğini de dile getirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Marmara Adası'ndaki feci yangınla ilgili 1 kişi gözaltında

Almanya plastik poşetleri tamamen yasaklayacak

Orman yangınına giden itfaiye ekiplerine silahlı saldırı ihbarı polisi harekete geçirdi

Eski Kırgızistan Devlet Başkan Atambayev, darbe planlamak ve cinayetten yargılanacak