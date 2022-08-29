Yolcu taşımacılığı yapan araçların hareket tarzları, trafik Işık ve işaretlerine uyup uymama, seyir halinde cep telefonu kullanımı, durma/duraklama ve yolcu indirme ve bindirme kuralları, hız kuralları ve takip mesafesi, alkollü ve uyuşturucu madde kullanımının sürücüler üzerindeki etkileri, emniyet kemeri kullanımının önemi konularında toplam 5 araç sürücüsü ve 125 yolcuya bilgilendirme semineri veren ekipler, emniyet kemeri takmayan 2 sürücüye de toplamda 392 TL para cezası uyguladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kaş'ta yolcu taşıyan araçlar denetlendi - Son Dakika

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