Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde S.Ç.'nin evinde yerli ve yabancı turistlere satmak için sahte alkol üretimi yaptığı tespit edildi. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın evinde yapılan aramada, 40 litre el yapımı rakı, 50 litre el yapımı viski, 1 adet alkol yapımında kullanılan bar saatli kazan, 4 adet alkol yapımında kullanılan hortum tesisatı ele geçirildi. S.Ç. ile ilgili adli sürecin devam ettiği belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kemer'de jandarmadan sahte alkol baskını - Son Dakika

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