Kemer'de jandarmadan sahte alkol baskını - Son Dakika
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Kemer'de jandarmadan sahte alkol baskını

11.08.2022 12:10
Kemer'de jandarmadan sahte alkol baskını

Antalya'nın Kemer ilçesinde sahte alkol üretip, turistlere satış yaptığı belirlenen şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde sahte alkol üretip, turistlere satış yaptığı belirlenen şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde S.Ç.'nin evinde yerli ve yabancı turistlere satmak için sahte alkol üretimi yaptığı tespit edildi. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın evinde yapılan aramada, 40 litre el yapımı rakı, 50 litre el yapımı viski, 1 adet alkol yapımında kullanılan bar saatli kazan, 4 adet alkol yapımında kullanılan hortum tesisatı ele geçirildi. S.Ç. ile ilgili adli sürecin devam ettiği belirtildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kemer'de jandarmadan sahte alkol baskını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kemer'de jandarmadan sahte alkol baskını - Son Dakika
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