Antalya'da tartıştığı eski otel çalışanının silahla vurduğu güvenlik müdürü yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da tartıştığı eski otel çalışanının silahla vurduğu güvenlik müdürü yaralandı

17.08.2022 15:44
Antalya'da tartıştığı eski otel çalışanının silahla vurduğu güvenlik müdürü yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde tartıştığı eski otel çalışanı tarafından silahla vurulan güvenlik müdürü yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde tartıştığı eski otel çalışanı tarafından silahla vurulan güvenlik müdürü yaralandı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin giriş noktasında güvenlik müdürü M.U. ile 2 ay önce işten çıkarıldığı öne sürülen M.B. (40) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B. yanında getirdiği tabancayla ateş ettiği M.U'yu yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.U. ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen M.U. buradaki müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheli M.B. ise gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da tartıştığı eski otel çalışanının silahla vurduğu güvenlik müdürü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da tartıştığı eski otel çalışanının silahla vurduğu güvenlik müdürü yaralandı - Son Dakika
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