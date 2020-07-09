Antalya'nın temizlik işçilerinden paylaşım rekorları kıran mini konser - Son Dakika

Antalya'nın temizlik işçilerinden paylaşım rekorları kıran mini konser

Antalya'nın temizlik işçilerinden paylaşım rekorları kıran mini konser Muratpaşa Temizlik İşleri müzik grubu gecenin yıldızı oldu Cadde ve parkların temizliğiyle görevli personel, enstrümanları ile usta gruplara taş çıkarttı Antalya'nın caddelerini, parklarını pırıl pırıl yapan Muratpaşa...

Antalya'nın temizlik işçilerinden paylaşım rekorları kıran mini konser

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Muratpaşa Temizlik İşleri müzik grubu gecenin yıldızı oldu

Cadde ve parkların temizliğiyle görevli personel, enstrümanları ile usta gruplara taş çıkarttı

ANTALYA - Antalya'nın caddelerini, parklarını pırıl pırıl yapan Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, bu kez belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanan mini konser için bir araya geldi. Dün akşam yayınlanan konser, saatler içinde binlerce beğeni aldı.

Mesai saatlerinde turizmin başkenti Antalya'nın caddelerinin, sokaklarının, parklarının pırıl pırıl olması için ter döken, akşam ise kendi ifadeleriyle "ekstraya" giden müzisyenler, bu kez belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlandığı mini konser için bir araya geldi. Mini konserin çekimleri Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde yapıldı. Enstrümanlarıyla Kültür Merkezi'ne gelen müzisyenler, fuayede yaptıkları kısa hazırlığın ardından konser salonuna geçti ve birkaç küçük provanın ardından Neşet Ertaş'tan Türk sanat müziğinin en bilinen taksimlerine ve oyun havalarına kadar muhteşem bir performansa imza attılar. Dün akşam Muratpaşa Belediyesi ve Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan yaklaşık 4 dakikalık mini konser klibi, kısa sürede rekor görüntüleme sayısına ulaştı. Saatler içinde on binlerce kişi videoyu görüntüledi, binlerce kişi beğenip paylaştı. Muratpaşa Belediyesi logolu turuncu tişörtleriyle klarnetten kemana, davuldan elektrosaz ve bağlamaya 14 müzisyen birbiri ardına çaldıkları hareketli parçalarla gecenin neşesi oldu. Antalyalıların Muratpaşa Belediyesinin 2 bininci yeraltı çöp konteyner montajı için 2016'da yaptığı törende tanıdığı müzisyen işçiler, yine büyük beğeni topladı.

Ekibin en kıdemli üyelerinden Erol Ceylan, müdürlerinin kendisine verdiği görevle bu kısa konser için yeni isimlerle birlikte grubu yeniden topladıklarını söyledi. Sosyal medya hesaplarından yayınlanan konser için Temizlik İşleri Müdürlüğünde enstrüman çalan kim varsa araştırıp bulduklarını, irtibata geçtiklerini anlatan Ceylan, "Provalara başladık. Gayet güzel, eğlenceli geçti. Başarılıydı. Başkanımıza da bu imkanı bize verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızın ellerine, emeklerine sağlık. İnşallah başka programlarda buluşmak dileğiyle" diye konuştu.

"Lütfen beğenin"

30 yıldır bağlama çalan Metin Yeşilçimen, çalışmayı duyduğu anda diğer arkadaşları gibi hiçbir karşılık beklemeden kabul ettiğini söyledi. Yeşilçimen, "Bunu da zannediyorum ki herkes beğenir. Beğenmek zorunda. Beğensin lütfen" dedi.

Grubun en renkli isimlerinden davulcu Ekrem Şayhan da 15 yıldır Muratpaşa Belediyesinde çalışıyor. Bıyığını titretmesiyle nam salan Şayhan, "Arkadaşlar güzel arkadaşlar. Hepsi de iyi müzisyenler. Beraber bir şeyler yapmaya çalıştık" dedi.

Müzisyenlikle birlikte Aydın Kanza Parkı'nın temizliğinden de sorumlu olan Adem Yaşar ise eline kemanı ilk 4 yaşındayken aldığını anlatarak, "Baba mesleğimiz, ata mesleğimiz" dedi.

Muratpaşa, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya'nın temizlik işçilerinden paylaşım rekorları kıran mini konser - Son Dakika
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