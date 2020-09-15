ANTALYA 'Takıntılar', tiyatro severle buluştu - Son Dakika

'Takıntılar', tiyatro severle buluştu Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları' projesi Antalya Şehir Tiyatrosu (AŞT) oyuncularının sahnelediği 'Takıntılar' adlı oyun ile başladı. Açık Hava Sahnesi'nde ilk kez seyirci ile buluşan oyun tam not aldı. Sağlık çalışanları ve dezenfeksiyon işçileri, oyunu Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak izledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, hem Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen kültür sanat sektörüne destek olmak hem de canları pahasına görev yapan sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. 'Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları' projesi ile salgın nedeniyle faaliyetlerini ertelemek veya iptal etmek zorunda kalan özel tiyatrolar Antalya Açık Hava Sahnesi'nde seyirci ile buluşuyor. Proje kapsamında AŞT'nin 'Takıntılar' isimli oyunu sahnelendi. İlk kez seyirci ile buluşan 'Takıntılar', Antalya izleyicisinden tam not alırken, pandemi nedeniyle oyunlardan uzak kalan tiyatro severler sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak tiyatro izlemenin keyfini yaşadı. Yönetmenliğini Deniz Hamzaoğlu'nun yaptığı 'Takıntılar', zaman zaman günlük hayatı olumsuz etkileyen takıntıları yer yer mizahi dille seyirciye sundu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MORAL DESTEĞİ

Gösterime çok sayıda tiyatro sever katıldı. Pandemi sürecinde toplum sağlığı için fedakarca görev yapan sağlık çalışanları ve dezenfeksiyon işlemlerinde çalışan işçiler de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak oyunu izledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Eylül'e kadar devam edecek 'Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları' projesi kapsamında her oyun için 300 koltuğu sağlık çalışanları ve dezenfeksiyon işçilerine hediye etmek üzere satın aldı. PANDEMİ GÜNLERİNDE TİYATRO BULUŞMALARI

'Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları' 15 Eylül'de Semaver Kumpanya'nın 'Cimri', 16 Eylül'de Biraderler Yapım'ın 'Biraderler Cabaret', 21 Eylül'de Levent Üzümcü'nün 'Anlatılan Senin Hikayendir', 22 Eylül'de Ankara Birlik Tiyatrosu'nun 'Mahzuni Şerif' ve 23 Eylül'de Duru Tiyatrosu'nun 'İki Bekar' isimli tiyatro oyunları ile devam edecek.