Antalyaspor'da 5 eksik - Son Dakika
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Antalyaspor'da 5 eksik

6 saat önce

Fraport-TAV Antalyaspor'un cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçında Nazım Sangare, Yekta Kurtuluş, Bahadır Öztürk, Salih Dursun sakatlıktan dolayı, Sinan Gümüş de kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

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Fraport-TAV Antalyaspor'un cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçında Nazım Sangare, Yekta Kurtuluş, Bahadır Öztürk, Salih Dursun sakatlıktan dolayı, Sinan Gümüş de kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 24'üncü haftasında Fraport-TAV Antalyaspor, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Cumartesi günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Ligde 5 maçtır yenilmeyen kırmızı beyazlılar, Fenerbahçe maçında da puan kazanmayı istiyor. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde maçın hazırlıklarına devam eden Antalyaspor, Fenerbahçe'yi yenerek ligdeki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Antalyaspor'da, Nazım Sangare, Yekta Kurtuluş, Bahadır Öztürk, Salih Dursun sakatlıktan dolayı, Sinan Gümüş de kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Fraport TAV Antalyaspor yönetimi, taraftarlarına tribünleri doldurmaları ve takımı desteklemeleri çağrısı yaptı. Kırmızı beyazlılarda yönetim Fenerbahçe karşılaşmasının biletleri VIP 100, batı tribünü 60, Adopen tribünü 40, The Land of Legends tribünü 20, kuzey kale arkası tribünü 20, misafir takım tribünü 26 liradan satışa çıktı.


- Antalya
Yekta Kurtuluş, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:43 Kaynak: DHA
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