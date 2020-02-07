Antalyaspor, Fraport TAV ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzalayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor, Fraport TAV ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzalayacak - Son Dakika Spor

Antalyaspor, Fraport TAV ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzalayacak

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un, Fraport TAV ile isim sponsorluğu konusunda anlaştığı bildirildi.

Antalyaspor, Fraport TAV ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzalayacak, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un, Fraport TAV ile isim sponsorluğu konusunda anlaştığı bildirildi.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Fraport TAV ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzalanacağı belirtildi.

Antalya Havalimanı CIP Salonu'nda yarın gerçekleştirilecek imza törenine Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ile Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol'un katılacağı kaydedildi.

Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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