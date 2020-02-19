Antep tarihini bilen kazanacak - Son Dakika
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Antep tarihini bilen kazanacak

6 saat önce

Antep Savunması'nın 100. yılı etkinlikleri kapsamında, '100. Yılında 100 Soruda Antep Savunması Kronolojisi Bilgi Yarışması' protokolü Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı tarafından imzalandı.

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Antep Savunması'nın 100. yılı etkinlikleri kapsamında, '100. Yılında 100 Soruda Antep Savunması Kronolojisi Bilgi Yarışması' protokolü Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı tarafından imzalandı.


Bugüne kadar öğrencilere tarih bilincinin aşılanmasını sağlayacak çok sayıda projenin uygulamasını yapan Şehitkamil Belediyesi, yeni bir projeye daha hayat verecek. Şehitkamil Belediyesi ile Şehitkamil Kaymakamlığı iş birliğinde gerçekleştirilecek bilgi yarışmasına, Şehitkamil ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm resmi ve özel liselerin 9. ile 10. sınıf öğrencileri katılabilecek. Yarışma öncesinde tüm liselere Antep Savunması Kronolojisi isimli kitap dağıtılacak. Öğrenciler, söz konusu bilgi yarışmasına dağıtılan kitaplardan hazırlanacak.


100. Yılında 100 Soruda Antep Savunması Kronolojisi Bilgi Yarışması'nın düzenlenmesine ilişkin protokol imza töreni, Şehitkamil Belediye Başkanlığında gerçekleştirildi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı'nın imzaladığı protokol neticesinde dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilecek.


Yarışma neticesinde 9. ve 10. sınıflarda birinci olan öğrenciye tam cumhuriyet altını ile okuluna dizüstü bilgisayar, ikinci olan öğrenciye yarım cumhuriyet altını ile okuluna dizüstü bilgisayar, üçüncü olan öğrenciye çeyrek cumhuriyet altını ile okuluna dizüstü bilgisayar armağan edilecek.


İmza töreni sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, protokolün hayırlı olmasını diledi. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
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