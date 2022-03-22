Son dakika haber | Arabası gölün kenarında bulunan gençten 5 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
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Son dakika haber | Arabası gölün kenarında bulunan gençten 5 gündür haber alınamıyor

22.03.2022 10:59
Son dakika haber | Arabası gölün kenarında bulunan gençten 5 gündür haber alınamıyor

Son dakika haber: Arabası gölün kenarında bulunan gençten 5 gündür haber alınamıyor ERZURUM Erzurum'da arkadaşına intihar notu bırakarak ortadan kaybolan 22 yaşındaki gençten 5 gündür haber alınamıyor.

Arabası gölün kenarında bulunan gençten 5 gündür haber alınamıyor

ERZURUM Erzurum'da arkadaşına intihar notu bırakarak ortadan kaybolan 22 yaşındaki gençten 5 gündür haber alınamıyor. Gencin aracı Tortum Gölü yukarısındaki Pirinkayalar geçidinde bulunurken dalgıçlar gölde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgilere göre Erzurum'un Şükrüpaşa ilçesinde yaşayan Furkan P. isimli şahıs 18 Mart Cuma günü arkadaşına intihar edeceğine yönelik mesaj atarak ikametgahından ayrıldı. Ailenin ihbarı üzerine Furkan P.'nin aracının Plaka Tanıma Sistemi kontrolünde aracın son olarak Uzundere ilçesine giriş yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine Jandarma tarafından yapılan incelemeler sonucu araç Pirinkayalar Geçidi Cam Teras önünde park halinde bulundu.

Bunun üzerine AFAD ve Jandarma Su Altı Timleri Tortum Gölü içerisinde arama çalışmalarını başlattı. 5 gündür süren arama çalışmalarında tüm kıyı şeridi baştan başa araştırılırken Furkan P.'ye dair henüz bir ize rastlanamadı.

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Arabası gölün kenarında bulunan gençten 5 gündür haber alınamıyor - Son Dakika


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