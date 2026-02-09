Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTürk asıl şimdi yandı

2 Şubat'ta polis memuru Melih Okan Keskin Ankara'da TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda istasyon çalışanları tarafından dövülmüştü. Saldırıdan birkaç saat sonra Keskin fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan polis memuru 6 Şubat'ta hayatını kaybetti.

"BEYNİNDE KANAMA OLMUŞ"

3 günlük yaşam savaşını kaybeden Keskin'in eşi Emel Keskin, olayın ardından hastaneye darp raporu almaya gittiğini ama kurtulamadığını anlattı. Kesin, "Eşim tek başına kalkıp onkoloji hastanesine gidiyor. Ona 'Bir tomografi çekilelim' deniyor. Sonra beyninde kanama varmış. Doktorlar açık bir ameliyat olacağını, zor bir ameliyat olacağını söyledi" diye konuştu. Vefat eden 44 yaşındaki polis memuru için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Keskin'in cenazesi, törenin ardından toprağa verildi.

BAKAN TUNÇ: 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İnfial yaratan olayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin hakkında başsağlığı mesajı paylaşarak soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandığı bilgisini verdi. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğüne dikkati çeken Tunç, "Polis memurumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.

2 BAŞMÜFETTİŞ VE 3 DENETÇİ GÖREVLENDİRİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sosyal hesabından yapılan son açıklamada açıklamada, "TÜVTÜRK Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda 2 Şubat 2026 tarihinde yaşanan ve polis memuru Melih Okan Keskin'in 6 Şubat 2026 tarihinde hayatını kaybetmesiyle kamuoyunun gündemine gelen elim olay, hepimizi derinden üzmüştür. Yaşanan vahim hadisenin ardından derhal harekete geçilmiş, Bakanlığımız tarafından sürecin tüm yönleriyle incelenmesi ve aydınlığa kavuşturulması amacıyla 2 başmüfettiş ve 3 denetçi, ilgili firma tarafından da iç denetim uzmanları görevlendirilmiştir" denildi.

"SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Yargıya intikal eden olayla ilgili adli sürecin, Adalet Bakanlığı ve devletin ilgili kurumları tarafından hassasiyet ve titizlikle yürütüldüğü vurgulanarak, "Yargı tarafından tüm yönleriyle yapılacak incelemeler sonunda aydınlatılacak hadise ile ilgili bütün kesimlerin de aynı hassasiyetle hareket etmesini önemle rica ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde hizmet alabilmesi için gerekli tüm önlemleri bundan önce olduğu gibi bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Sürecin, sonuna kadar yakın takipçisi olacağımızı belirtir, vefat eden polis memurumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar dileriz" ifadelerine yer verildi.