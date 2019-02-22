Son Dakika Haberleri: Aracın Çarptığı Yaya Yola Savruldu

Aracın Çarptığı Yaya Yola Savruldu

1 saat önce

Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikametinde seyir halinde olan bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.

Aracın Çarptığı Yaya Yola Savruldu, System.String[]
Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikametinde seyir halinde olan bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan yaya, otomobilin camına çarparak yere düştü.

Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazası iddialara göre şöyle gerçekleşti. Taksim istikametine seyir halinde olan bir otomobil yolun karşısına geçmek için yola çıkan yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya otomobilin ön camına çarparak yere fırladı. Acı içinde kıvranan yaralıyı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk kontrollerde durumunun iyi olduğu tespit edilen yaya, tedbir amaçlı olarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü ise yayaya çarpan sürücüyü ifadesini almak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürdü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:34 Kaynak: İHA

Tarlabaşı, Taksim, 3. Sayfa
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