Son Dakika Haberleri: Aranan 77 zanlı jandarma uygulamasında yakalandı
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Aranan 77 zanlı jandarma uygulamasında yakalandı

6 saat önce

Zonguldak'ta, jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 77 zanlı yakalandı.

Aranan 77 zanlı jandarma uygulamasında yakalandı, System.String[]

Zonguldak'ta, jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 77 zanlı yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığınca Türkiye genelinde aranan şahısların yakalanarak süratle adalete teslim edilmesi amacıyla gerçekleştirilen "Huzur ve güven uygulaması" kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 263 personelin katılımıyla Zonguldak ve ilçelerinde uygulama yapıldı.


Uygulama kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 77 zanlı gözaltına alındı.

Ayrıca ekiplerce, araçlarda yapılan kontrollerde 9 yakalama ve haciz kayıtlı olan araç ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Zonguldak, Jandarma, Türkiye, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:50 Kaynak: AA
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