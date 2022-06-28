Araştırma: Grip aşısı yaptıran kişilerin alzaymıra yakalanma riski daha düşük - Son Dakika
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Araştırma: Grip aşısı yaptıran kişilerin alzaymıra yakalanma riski daha düşük

28.06.2022 22:07
Araştırma: Grip aşısı yaptıran kişilerin alzaymıra yakalanma riski daha düşük

ABD'de yapılan bir araştırmada, grip aşısı olan kişilerin olmayanlara kıyasla alzaymıra yakalanma riskinin yüzde 40 daha düşük olduğu ortaya konuldu.

ABD'de yapılan bir araştırmada, grip aşısı olan kişilerin olmayanlara kıyasla alzaymıra yakalanma riskinin yüzde 40 daha düşük olduğu ortaya konuldu.

Nature World News'ün haberine göre, Houston Teksas Sağlık Bilim Merkezi Üniversitesinden bilim insanları, grip aşıları ile alzaymır hastalığı arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma yürüttü.

Araştırmada, aşılı ve aşısız 935 bini aşkın, 65 yaş üstü kişilerin verileri analiz edildi.

Çalışma kapsamında 4 yıl boyunca takip edilen deneklerden aşılı olanların yüzde 5,1'inde, aşısı olmayanların yüzde 8,5'inde bunamaya bağlı rahatsızlık belirlendi.

Uzmanlar, grip aşısı yaptıran kişilerin yaptırmayanlara kıyasla alzaymıra yakalanma riskinin yüzde 40 oranında azaldığını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde alzaymır ile yaşayan 55 milyonu aşkın kişi bulunuyor.

Alzaymır, günlük aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulma ile nitelenen nöropsikiyatrik semptomların ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği nörodejeneratif bir hastalık olarak tanımlanıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Araştırma: Grip aşısı yaptıran kişilerin alzaymıra yakalanma riski daha düşük - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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