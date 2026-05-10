Arda Turan Shakhtar Donetsk ile şampiyon oldu mu? - Son Dakika
Arda Turan Shakhtar Donetsk ile şampiyon oldu mu?

10.05.2026 19:21
Teknik direktörlük kariyerinde dev bir başarıya imza atan Arda Turan, Ukrayna’nın köklü kulübü Shakhtar Donetsk ile ilk sezonunda şampiyonluk ipini göğüsledi. Ukrayna Premier Lig'in 27. haftasında SK Poltava'yı deplasmanda 4-0 mağlup eden Turan’ın öğrencileri, bitime 3 hafta kala matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti.

Ukrayna futboluna damga vuran Arda Turan, Shakhtar Donetsk’in başındaki ilk yılında sergilediği taktiksel zeka ve liderlikle taraftarların sevgilisi haline geldi. En yakın takipçisi Polissya’nın 11 puan önünde zirvede yer alan sarı-siyahlı ekip, bu sonuçla kulüp tarihindeki 16. şampiyonluğa ulaştı. Hem Türkiye hem de Ukrayna basınında geniş yankı bulan bu başarı, Arda Turan'ın teknik adamlık kariyerindeki yükselişini uluslararası bir kupa ile taçlandırmış oldu

SHAKHTAR DONETSK ŞAMPİYON

Arena Lviv'de oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 4-0 kazanarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Shakhtar Donetsk'e şampiyonluğu getiren golleri 45+3. dakikada Dmytro Kryskiv, 55 ve 61. dakikalarda Isaque ile 67. dakikada Lassina Traore kaydetti.

ARDA TURAN İLK SEZONUNDA ZAFERE UZANDI

Bu sonuçla birlikte puanını 66'ya yükselten Shakhtar Donetsk, en yakın takipçisi Polessya ile arasındaki farkı 11'e çıkararak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Böylece Arda Turan, Ukrayna ekibindeki ilk sezonunda zafere ulaşmayı başardı. Poltava ise 12 puanda kaldı.

LİGDE SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin gelecek haftasında Shakhtar Donetsk, sahasında Obolon Kiev'i konuk edecek. Poltava ise deplasmanda LNZ Cherkasy ile karşılaşacak.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
