Ardahan'da 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan terör örgütü üyesi yakalandı - Son Dakika
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Ardahan'da 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan terör örgütü üyesi yakalandı

23.06.2022 10:13
Ardahan'da 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan terör örgütü üyesi yakalandı

Ardahan'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olmaktan 7 yıl 6 ay hapis cezası alan firari yakalandı.

Ardahan'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olmaktan 7 yıl 6 ay hapis cezası alan firari yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D.'nin merkeze bağlı Dağcı köyündeki ikametine geldiğini tespit etti. Firari, köydeki evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. G.D., işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ARDAHAN

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Kaynak: İHA

Ardahan, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan terör örgütü üyesi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan terör örgütü üyesi yakalandı - Son Dakika
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