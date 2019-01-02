Ardahan'da Kar Birikintileri Kent Dışına Taşındı

Ardahan'da kar yağışının ardından soğuk sebebiyle erimeyen kar kütleleri, belediye ekiplerince il merkezi dışına taşındı.

Ardahan'da kar yağışının ardından soğuk sebebiyle erimeyen kar kütleleri, belediye ekiplerince il merkezi dışına taşındı.



Ardahan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Yakup Aksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının ardından Atatürk, Mareşal Fevzi Çakmak, İnönü, Kongre, Cumhuriyet ve Kars caddeleri ile sokaklarda karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü söyledi.



Bugün yoğunlaştırdıkları karla mücadele çalışması kapsamında 50 kamyon kar kütlesinin kent merkezi dışındaki Halil Efendi bölgesine taşındığını belirten Aksel, çalışmalarının artarak süreceğini bildirdi.



Aksel, karla mücadele çalışmalarını 7 araç ve 20 temizlik görevlisi ile sürdürdüklerini anlatarak, "Bugün itibarıyla çalışmalarımıza yoğunluk verdik. Çünkü cadde ve sokaklarda kar kütleleri birikti. Havanın açık olması bizim için bir fırsat. Bu fırsatı iyi değerlendirmek istedik. Yeni kar yağmadan önce erimeyen karı temizlemek istedik." diye konuştu.



Halen çalışmaları süren ekiplerin il merkezinde son 24 saatte 50 kamyon ile yaklaşık 600 metreküp kar kütlesini şehir dışına taşıdığı öğrenildi.



Kentte hava sıcaklığının en düşük olduğu Göle ilçesinde de Göle Belediyesi görevlilerinin cadde ve sokaklarda erimeyen karları ilçe dışına taşıdığı belirtildi.

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