Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan biri ambulans 52 araç kurtarıldı - Son Dakika
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Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan biri ambulans 52 araç kurtarıldı

19.03.2022 22:33
Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan biri ambulans 52 araç kurtarıldı

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan biri ambulans 52 araç, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan biri ambulans 52 araç, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

İl genelinde 51 araç ile Göle Samandöken köyünden hasta alan bir ambulans yolda kaldı.

Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan araçların olduğu yerlerde kar temizleme çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, araçları iş makineleri yardımıyla kurtardı.

Yapılan çalışmalar kapsamında kentte kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan 48 köy yolu ise yeniden ulaşıma açıldı.

Ekipler, tipinin etkisini arttırdığına işaret ederek bu nedenle sürücülerin tedbirli olmasını istedi.

Yoğun tipi nedeniyle 61 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Görevliler, kapalı yollarda çalışma yapmak için tipinin etkisini azaltmasını bekliyor.

Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan biri ambulans 52 araç kurtarıldı
Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan biri ambulans 52 araç kurtarıldı
Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan biri ambulans 52 araç kurtarıldı
Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan biri ambulans 52 araç kurtarıldı

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Kar yağışı ve tipi etkili oluyor Kar yağışı ve tipi etkili oluyor

Ambulans, Ardahan, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan biri ambulans 52 araç kurtarıldı - Son Dakika


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