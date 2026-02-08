Ardahan-Şavşat Yolu Tır Geçişine Kapandı

Ardahan-Şavşat kara yolunda tipi nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.
Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi özellikle yüksek noktalarda ulaşımı aksatıyor.
Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda rüzgarın etkisiyle tipi görüş mesafesini düşürdü, buzlanmaya neden oldu.
Ulaşımın aksaması dolayısıyla yolun Sahara mevkisi tırların geçişine kapatıldı.
Ekipler, tipinin yoğunlaştığı alanlarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
