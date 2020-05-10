Arı ürünlerinin satışı 3 kat arttı, tüketim konusunda uyarı geldi - Son Dakika

- Arı ürünlerinin satışı 3 kat arttı, tüketim konusunda uyarı geldi

Balı ile ünlü Bingöl'de bağışıklığın güçlendirilmesinde faydası ile bilinen arı ürünlerinin satışında yoğun talep yaşanınca, bu alanda pilot bölge olan üniversiteden öğretim üyeleri uyarıda bulundu

BÜ Öğretim Üyesi Dr. Veysel Sürer:

-" Her ne kadar arı ürünlerinin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde kullanılmış olsa da dikkat edilmesi uygun dozda, uygun yaş periyotlarında kullanılmasında fayda var"

BİNGÖL - Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen bal, polen, arı sütü ve ekmeği gibi ürünlerin satışının 3 kat arttığı Bingöl'de, Öğretim Üyesi Dr. Veysel Sürer, kullanılırken mutlaka uyarılara dikkat edilerek uygun miktarda, uygun yaş periyotlarında kullanılması gerektiği uyarısında bulundu

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle, bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi sağlık açısından oldukça yararlı olan Arı ürünlerinin satışı arttı. En çok bal, polen arı sütü ve arı ekmeğinin talep gördüğü Bingöl'de Arı ve Arı ürünlerinde Pilot seçilen Bingöl Üniversitesi'nde öğretim üyeleri, dozunda tüketilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

2016 yılında Arı ve Arı ürünleri ile Endemik Bitkiler değerlendirmesi konularında Pilot üniversite seçilen ve çalışmalar yürütülen BÜ'de, Öğretim Üyesi Dr. Veysel Sürer, arı ürünlerinin nasıl kullanılması gerektiği konusunda yazı hazırladıklarını aktardı.

"Arı ürünlerinin nasıl kullanılması gerektiği konusunda yazı hazırladık"

Yaptıkları çalışma ile ilgili bilgi veren Sürer,"Bugünler de dünyada özellikle pandemi noktasında olan korona virüse karşı bilim dünyası yoğun çalışmalar sürdürmekte. Uzmanlar çeşitli konularda önerilerde bulunmakta. Özellikle bağışıklık sisteminin bu hastalığın seyri noktasında kişilere çok direnç kazandırdığı söylenmekte. Biz de bunlardan yola çıkarak literatür derlemesi ve mevcut yapılan çalışmalarla özellikle arı ürünlerin nasıl kullanılması gerektiği konusunda yazı hazırladık. Arı ürünleri yoğun biyoaktif bileşenler barındırdıkları için bağışıklık sistemini güçlendirdiği için uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir"dedi.

"Bağışıklık sistemi için bal, polen, arı sütü ve arı ekmeği"

Bağışıklık sistemi için tavsiye edilenlerin başında bal geldiğini anımsatan Sürer," Sırasıyla polen, arı sütü ve arı ekmeği bulunmaktadır. Bunlar tabi ki arı tarafından farklı aşamalarda oluşturulmakta ve her bir ürün yoğun biyoaktif özellikle beslemekte. ve insanların bağışıklığının güçlendirilmesinde önemli bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak şunu söylemekte fayda var uzmanlar da bu konuda hem fikirler. Her ne kadar arı ürünlerinin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde kullanılmış olsa da kullanılırken mutlaka uyarılara dikkat edilmesi gerekiyor. Uygun dozda, uygun yaş periyotlarında kullanılmasında fayda var" dedi.

Bal diyarı Bingöl'de satışlar 3 kat arttı

Öteyandan balı ile bilinen Bingöl'de işletmecileri, satışların salgınla birlikte arttığını aktardı.

Bal satışı yapan işletmecilerden Raif Atalay, salgın nedeniyle bal satışlarında ciddi bir artış olduğunu dile getirerek"Bal, polen, arı sütü, propolis, arı ekmeği gibi ürünler bağışıklık sistemini güçlendirdiği için bunlara talep daha çok oldu. Bingöl bal diyarı olduğu için rağbet daha fazla oldu. Satışlarımız bir iken üç oldu diyebiliriz. İnşallah kısa süre içinde de bu virüsten kurtulmuş oluruz"diye bilgi verdi.