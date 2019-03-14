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Arıca'dan Albüm Müjdesi

35 dakika önce

Arıca'dan albüm müjdesi Soner Arıca yaz başında yeni şarkısı ile hayranları ile buluşacakYALOVA - Ünlü pop müzik sanatçısı Soner Arıca, Yalova'da bir radyo programına konuk oldu.

Arıca'dan albüm müjdesi
Soner Arıca yaz başında yeni şarkısı ile hayranları ile buluşacak

YALOVA - Ünlü pop müzik sanatçısı Soner Arıca, Yalova'da bir radyo programına konuk oldu. Yeni albüm çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Arıca, yaz başında yeni bir parçayı daha sevenleri ile buluşturacağını söyledi.
Birlikte Yanarız adlı parçası ile müzik listelerine giren Soner Arıca, Yalova'da ki bir radyoya konuk oldu. Burada İHA'nın sorularını cevaplayan Arıca, Türkiye'de bir ilke imza attıklarını dile getirdi. Arıca, "Birlikte Yanarız şarkımızı deephouse epik versiyonu ile iki farklı soundda kendi tarzlarında ana versiyon gibi sevenlerimize sunduk. Şarkımızın 2 farklı düzenlemesinde de Miraç Kutlu imzası var. Türkiye'de aynı şarkının 2 farklı versiyonuna 2 farklı klip çeken başka kimse yok. Bu alanda da ilk olduk. Her iki klibi de Gökhan Özdemir yönetmenliğinde çektik. Şarkımızın orijinal versiyonunun klibi Newyork'ta Brooklyn Köprüsü, Wall Street, SoHo, Litle Italy gibi mekanlarda çekildi. 7 gün süren çekimler 50 saate tamamlandı. Epik versiyonun klibini ise Polonezköy'de çektik" diye konuştu.
Arıca, "Albüm çalışmamız devam ediyor. Önümde 2 seçenek var. ya albüm hazirana kadar bitecek, ama bu zor görünüyor, ya da eylüle kalacak. Haziran ayında yeni bir parça paylaşacağız. Orada da bir ikilime yaşıyorum. İlk defa içinde az arabesk motif olan bir şarkı yazdım. O olabilir ya da hareketli bir yaz şarkısı olacak. Ama ikisi de hazır, sadece biz bir aya kadar buna karar vereceğiz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:42 Kaynak: İHA

Yalova, Soner Arıca, Yerel
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