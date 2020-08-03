Arjantin ve Şili'deki Kovid-19 vakaları - Son Dakika

BUENOS Arjantin'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 52 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 52 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 648'e, vaka sayısı da 5 bin 376 artarak 201 bin 919'a yükseldi.

Yeni vakaların 3 bin 797'si Buenos Aires eyaletinde, 971'i Buenos Aires Özerk Şehri'nde görüldü.

Nüfusun yoğun olduğu ve salgından en çok etkilenen Buenos Aires eyaleti 121 bin 956 vaka, 1986 ölüm, başkent Buenos Aires Özerk Şehri de 61 bin 647 vaka, 1246 ölümle ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de, 20 Mart'ta ilan edilen ve izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina, ülkenin büyük çoğunluğunda, virüsün toplum içinde yayılma göstermediği yerlerde kaldırılmıştı.

Karantinanın kaldırıldığı yerlerde sosyal mesafe kuralı uygulanırken salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve çevresinde ise hafifletilmesine rağmen karantina 16 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Şili

Şili'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 75 artarak 9 bin 608'e, virüs görülenlerin sayısı da 2 bin 81 artarak 359 bin 731'e çıktı.

Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 257 bin 394 vaka ve 7 bin 649 ölü sayısıyla ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı 332 bin 411, hastanede tedavi görenlerin sayısı 1437, durumu kritik olanların sayısı ise 234 olarak açıklandı.

Dünyada en çok vakanın görüldüğü 8'inci ülke Şili'de salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 673 bin 289 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.