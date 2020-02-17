Arka Sokaklar'daki bekçi ve polis arasındaki diyaloğa Twitter'dan tepki yağdı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Arka Sokaklar'daki bekçi ve polis arasındaki diyaloğa Twitter'dan tepki yağdı - Son Dakika Magazin

Arka Sokaklar'daki bekçi ve polis arasındaki diyaloğa Twitter'dan tepki yağdı

23 dakika önce

Arka Sokaklar'ın son bölümünde yer alan polis ve bekçi arasındaki diyalog Twitter'da tepki topladı. Birçok kişi bekçilerin küçük düşürüldüğünü söyleyerek İçişleri Bakanlığı'na seslendi.

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, cuma günü yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Toplumdaki konuların işlendiği Arka Sokaklar'ın son bölümünde bekçi sahnesi ise izleyicileri kızdırdı.

POLİS VE BEKÇİ ARASINDAKİ DİYALOG TEPKİ ÇEKTİ

Dizinin Sevgililer Günü'nde ekrana gelen bölümünde polis memuru Arda, sevgilisiyle otomobilinde otururken bekçiler gelerek kimlik kontrolü yapmak istiyor. Görüntülerde, otomobilin camını tıklatan bekçi, Arda'ya "Hoop hayrola", "İner misin aslanım arabadan", "gel bakalım delikanlı şöyle", "Uzatma aslanım kimlik çıkart" diyor.

Bunun üzerine sinirlenen Arda ise polis rozeti göstererek "Bak bu iki oldu. O aslanımı yediririm sana. Kırk yılın başı kız arkadaşımla yalnız kalmışız. Bir de sana mı dert anlatacağım. Al kimlik al! Oğlum polis olmasam ne olacak? Ne hakkın var insanları rahatsız etmeye? Hadi dönün arkanızı gidin. Bir daha da uğramayın buraya" diyerek tepki gösteriyor.

BEKÇİLER İÇİN KARALAMA KAMPANYASI MI YAPILIYOR?

Yıllardır büyük bir ilgiyle izlenen Arka Sokaklar'daki bekçi sahnesine sosyal medyadan tepki yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı bekçiler üzerine bir karalama kampanyası yapılmaya çalışıldığını söyleyerek yetkililere çağrıda bulundu.

İşte dizideki bekçi ve polis arasındaki diyalog için yapılan bazı paylaşımlar...

Arka Sokaklar'daki bekçi ve polis arasındaki diyaloğa Twitter'dan tepki yağdı
Arka Sokaklar Dizisi, Polis, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:23 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldırı saniye saniye kamerada
Uzman çavuş çarşıda bıçaklı saldırıya uğradı Tayvan'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm yaşandı TUBİTAK Genç Girişimci Programı kapsamında, genç girişimcilere 200 bin TL hibe edilecek

Son Dakika Haberleri
08:23 Arka Sokaklar'daki bekçi ve polis arasındaki diyaloğa Twitter'dan tepki yağdı
07:46 Adana halkı, Murat Yıldırım'ı görmek için Ramo dizisinin setinde izdiham oluşturdu
00:00 Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 08:47:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arka Sokaklar'daki bekçi ve polis arasındaki diyaloğa Twitter'dan tepki yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]