Son Dakika Haberleri: Arkadaşların motosiklet merakı sonları oldu
Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşların motosiklet merakı sonları oldu

Arkadaşların motosiklet merakı sonları oldu

7 saat önce

Arkadaşların motosiklet merakı sonları oldu Fevzi Aydoğan arkadaşından tur atmak için aldığı motosiklet ile kendi motosikletine çarptı Feci kazada iki arkadaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiGAZİANTEP - Gaziantep'te iki arkadaşın motosiklet merakı iki arkadaşın kafa kafaya çarpıştığı...

Arkadaşların motosiklet merakı sonları oldu

Fevzi Aydoğan arkadaşından tur atmak için aldığı motosiklet ile kendi motosikletine çarptı

Feci kazada iki arkadaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te iki arkadaşın motosiklet merakı iki arkadaşın kafa kafaya çarpıştığı kaza ile bitti. Kazada iki arkadaşta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre 24 Ekim'de Hamurkesen köyü yakınlarında buluşan iki arkadaştan Fevzi Aydoğan, Esat Bilgin'den tur atmak için motosikletini istedi. Esat Bilgin, motosikletini alan arkadaşı Fevzi Aydoğan'ın geri dönmemesi üzerine meraklanarak arkadaşının motosikletini bindi. Bilgin, arkadaşının motosikleti ile seyir ederken, Altoprak mevkisinde Akdoğan'ın kullandığı motosikleti ile kafa kafaya çarpıştı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı gençlerden Feyza Erdoğan Gaziantep Üniversitesine, Esat Bilgini ise Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralı arkadaşlardan Fevzi Aydoğan kazadan 2 gün sonra hayatını kaybederken Esat Bilgin ise 16 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Bilgin'in cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.

İşlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Esat Bilgin'in cenazesi Şehitkamil ilçesine bağlı Hamurkesen köyünde defnedileceği öğrenildi.

Arkadaşların motosiklet merakı sonları oldu

Şehitkamil, Gaziantep, Aydoğan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mario Lemina: Önemli bir galibiyet aldık, böyle oynamaya devam edeceğiz
Lise arkadaşları buluşmuştu! Lastik değiştirirken feci kaza: 2 ölü Federasyon açıkladı! Andone'nin çapraz bağlarında yırtık Oğullarının nikah törenine giden ailenin kaza anı kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 21:11:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arkadaşların motosiklet merakı sonları oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]